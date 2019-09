El Barça femení goleja el seu gran rival, l'Atlètic, i ja és líder

Pas de gegant del Barça femení després de golejar l'Atlètic de Madrid, el gran rival de la competició, per 6-1. Les jugadores blanc-i-vermelles van avançar-se al minut 2 de partit, però les de Lluís Cortés van agafar embranzida i ja al descans guanyaven per 4-1. L'Atlètic de Madrid va començar amb un inici fulgurant, perquè als dos minuts de partit ja guanyaven per 0-1 amb el gol d'Amanda Sampedro.

Lluny d'enfonsar-se, el Barça va esperonar amb el marcador advers i va completar una gran primera part. La remuntada de les blaugrana va començar a partir del penal que van assenyalar a Tounkara per unes mans absurdes dins l'àrea. Jenni Hermoso va situar l'empat a 1 des dels onze metres. El 2-1 va arribar de les botes de Mariona Caldentey, després d'una ocasió d'Oshoala que, incomprensiblement, va enviar la pilota al pal. El tercer gol del Barça va ser en pròpia porta de l'Atlètic de Madrid, a través d'una centrada de les blaugrana que no va rematar ningú, però va rebotar amb Laia Aleixandri, que va enviar la pilota a dins la xarxa. Oshoala va fer el quart gol, abans del descans, i el cinquè només començar la segona part. Amb un avantatge aclaparador del Barça, l'Atlètic de Madrid va quedar-se amb deu per l'expulsió de Tounkara. Oshoala, però, no va poder acabar el partit per lesió i va abandonar el terreny de joc quan faltaven 18 minuts. El Barça no va treure el peu de l'accelerador i va acabat golejant l'Atlètic per 6-1. L'últim gol va ser, en pròpia porta, de Meseguer, després d'intentar rebutjar una centrada de Hansen.

L'Espanyol femení va perdre per la mínima al camp del Madrid CF (2-1). Les locals van capgirar el gol inicial de Baudet.