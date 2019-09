Èric Garcia, de Martorell a l'Etihad

El Manchester City del santpedorenc Pep Guardiola va atropellar el Watford de Quique Sánchez Flores amb una escandalosa golejada a casa, en el debut del central de Martorell Èric Garcia de tan sols 18 anys a la Premier League. El conjunt local va sortir amb un vendaval de joc ofensiu i, en el minut 18 de la primera meitat, el City ja guanyava per un ampli 5-0. En el primer minut de joc, David Silva va aprofitar una centrada del belga De Bruyne per empènyer la pilota al fons de la xarxa. Agüero de penal, Mahrez de falta directa, Bernardo Silva a la sortida d'un córner i Otamendi en una jugada d'estratègia en una falta lateral van ampliar el marcador i van deixar sentenciats els tres punts per als locals al minut 18.

A la represa, els jugadors entrenats per Guardiola van aixecar el peu de l'accelerador davant d'un Watford, amb l'exblaugrana Deulofeu, que no va tenir capacitat per reaccionar ni per crear perill. Bernardo Silva, amb un doblet, va ampliar les distàncies abans del debut del martorellenc Èric Garcia. Guardiola va fer debutar a la Premier League en el minut 63 el jove central exjugador del planter del FC Barcelona, en substitució d'Otamendi. L'enfrontament va anar baixant de revolucions de mica en mica i els locals es van fer amos del control de la pilota davant d'un rival que no va crear perill en cap moment. Quan faltaven deu minuts per al final, el belga De Bruyne va arrodonir l'escandalosa victòria local amb un autèntic golàs. L'interior dretà va enviar un xut potent a l'escaire esquerre del porter Foster, que no va poder fer res per aturar el gol.

El Tottenham de Mauricio Pochettino va tornar a perdre davant del Leicester (2-1). Kane va avançar els visitants però Pereira i Maddison van capgirar el resultat.