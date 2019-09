L'esparreguerí Jordi Morales s'endú el seu cinquè europeu

L'esparreguerí Jordi Morales i el seu company Álvaro Valera van conquerir Europa per cinquena vegada a la seva carrera. La victòria sobre Dinamarca (2-0) en la final va tornar a coronar aquests dos palistes com a reis d'Europa deu anys després.

Els representants de la selecció estatal van superar Suècia i Eslovàquia en la fase de grups. I la seva condició de favorits els va dur fins a les semifinals, contra Polònia. Els polonesos van buscar plantar cara des del principi, i es van adjudicar el doble inicial. Però Valera primer i Morales després van donar els dos punts individuals a Espanya per arribar a la final del torneig davant Dinamarca.

En el duel pel títol, la parella formada per Rosenmeier i Brammer es van avançar en el dobles, però els espanyols es van refer a temps per, amb tres sets consecutius, sumar el punt inicial de l'eliminatòria i començar amb bon peu. El madrileny Álvaro Valera es va imposar per 11-7 i 11-9 a Rosenmeier els dos primers parcials, i així va completar la victòria i va donar el triomf a Espanya per 12-10 en el tercer set. Un or històric per a una parella que va sumar la seva primera victòria en un Campionat d'Europa per a Persones amb Discapacitat el 1999.

Valera i Morales porten més de dues dècades al més alt nivell del tennis taula internacional, lluitant cada dia per oferir la seva millor versió i superar els problemes físics per competir davant els millors de l'especialitat.