Bona imatge però mal resultat del Manresa al camp de l'Horta (2-1)

La cinquena jornada de la lliga de Tercera Divisió feia entreveure una sortida complicada per al Manresa al camp de l'Horta, un dels equips que la temporada passada va jugar el play-off d'ascens a Segona Divisió B i que enguany aspira de nou a una de les places capdavanteres.

El Manresa ha acabat perdent per 2 a 1 un partit que ha començar dominant, fins i tot avançant-se en el marcador al minut 25 amb un gol de David Sánchez. Després d'una molt bona primera part, a la segona, els locals han aconseguit la possessió de la pilota i han arribar els gols de la remuntada (Bermúdez min 60 i Barrera min 81). Els blanc-i-vermells han fer mèrits per empatar, però el segon gol no ha arribat, tot i disposar d'ocasions clares per fer-ho.

El proper diumenge, els manresans rebrà la visita del Castelldels al Congost (diumenge, 12 h).