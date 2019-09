Ona Carbonell anuncia que es retira de forma temporal

La catalana Ona Carbonell, la més premiada en la història de la natació espanyola, va anunciar aquest dissabte mitjançant un comunicat la seva retirada temporal de la competició. Ho ha fet només dos mesos després d'aconseguir tres medalles en els Mundials de sincronitzada de Gwangju (Corea del Sud) i ha afirmat que ara vol dedicar més temps a la família.

Carbonell, de 29 anys, avança que continuarà molt vinculada a la natació: «Mentre això duri no estaré lluny. Seguiré intensament vinculada a l'equip, donant suport a les meves companyes». No serà, però, als Jocs de Tòquio.

Carbonell diu que «vull dedicar més temps a la família, cuidar-la com es mereix i també ampliar-la. Com a dona i com a esportista, conciliar la vida professional amb la personal implica renúncies».