Un parcial final de 19-3 permet al Navàs assolir l'altra plaça de finalista

El Club Bàsquet Navàs Viscola va remuntar davant el Granollers (58-49) i disputarà la final de la Copa Bages davant l'Artés, a partir de les 19.30 hores.

Els vallesans van sortir molt forts en defensa i van forçar moltes pèrdues dels bagencs, que a la mitja part perdien per sis punts (27-33). En el tercer quart els jugadors dirigits per Isidre Suau van pressionar en defensa i van agafar confiança en atac, però no va ser fins els deu darrers minuts quan van poder remuntar, gràcies a un contundent parcial de 19-3 que va deixar sense cap resposta els granollerins.