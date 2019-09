Toni Elías es jugarà avui el títol de MotoAmerica en la darrera cursa

El pilot manresà Toni Elías es jugarà el títol de MotoAmerica Superbikes en la darrera cursa, que es disputarà a les deu de la nit al circuit d'Alabama. Ahir, Elías va desaprofitar la primera oportunitat de proclamar-se campió, ja que va ser tercer i el seu màxim rival pel campionat, Cameron Beaubier, es va endur la victòria. Ara, el manresà té set punts de marge sobre el nord-americà, i es proclamarà campió si queda entre els dos primers. En cas que sigui tercer, necessitarà que Beaubier no guanyi.

Aquesta és la quarta campanya de Toni Elías en les Superbikes del MotoAmerica, sempre dins del mateix equip Yoshimura Suzuki i lluitant per les primeres places del campionat. Va arribar-hi el 2016 per fer una substitució provisional i ja s'hi va quedar. El primer any va ser tercer, però va quedar molt a prop pel que fa a punts dels capdavanters. Al 2017 es va adjudicar el títol d'una forma brillant i l'any passat va ser el segon darrere de qui ha estat el seu gran rival en aquesta estada als Estats Units, que és el pilot de Yamaha Cameron Beuabier.

La trajectòria motociclista del manresà s'allarga més de 20 anys. Va debutar el 1999 en el Mundial de motociclisme. Va començar a guanyar curses i el 2001 va ser tercer al Mundial en 125 cc, mateixa posició que el 2003 amb l'equip d'Aspar, i va ser quart el 2004. L'any següent va fer el salt a MotoGP, en què destaca el triomf a Estoril el 2006 davant de Valentino Rossi. El 2010 va passar a la nova categoria de Moto2 (fins aleshores la de 250 cc) i va assolir el títol, amb set victòries, dins de l'equip de Fausto Gresini.

El retorn a MotoGP no va ser reeixit i el 2014 va participar en el Mundial de Superbikes, amb un novè lloc. El 2015 va fitxar per un equip dirigit per Troy Corser, que mai no va arribar a existir. Després de disputar algunes curses com a pilot substitut en el Mundial de MotoGP, Elías va aterrar el 2016 als Estats Units i s'ha establert a Califòrnia, on ha encetat la seva nova vida esportiva i personal, tal com explicava un ampli reportatge i entrevista de dues pàgines que es va publicar en aquest diari, dissabte.