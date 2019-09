El Berga llença a la brossa un gran primer temps i es deixa remuntar pel Sabadell B

El Berga va deixar escapar un partit que, veient els primers 45 minuts, semblava que el ja tenia guanyat. Els berguedans van passar per sobre del Sabadell B durant el primer temps, van imprimir un joc veloç, intens i eficaç que no permetia als locals respirar tranquils. Ja des de ben d'hora els visitants van posar a prova el porter local i poc va tardar a arribar la primera diana. No havien passat ni 5 minuts de partit quan Carreras va finalitzar una bona jugada d'estratègia. El conjunt de Joan Prat començava bé, i el partit encara s'encarrilava més quan Serra va finalitzar esplèndidament una bona combinació del seu equip en el minut 35 de duel, 2-0.

Després del descans el Sabadell B va sortir amb més intensitat, va escurçar diferències en el minut 57, 1-2, i pocs minuts després l'arbitre va xiular un penal dubtós, que Camara va transformar, 2-2. Aquest gol va fer molt de mal al conjunt berguedà, que veia com el seu avantatge s'havia anat en orris. A més, en el minut 65 es van quedar amb un home menys, i al cap de 7 minuts, Suárez aconseguia anotar el tercer per als locals i esvair qualsevol possibilitat de puntuar per al Berga.