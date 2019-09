Bona actuació de Yurena Díaz, del Cadí, eliminada al concurs de triples pel campió Motum

Com a pròleg de la gran final de la Supecopa es va fer el concurs de triples, que va tenir la victòria del jugador del València Basket Brock Motum, el qual agafava el relleu de Mark Thomas.

Motum, però, ho va passar ben malament en la primera ronda de quarts de final. La base del Cadí La Seu, Yurena Díaz, va estar ben a punt d'eliminar-lo. Després del tercer carro anava davant per 5-8 i la canària va caure, però va ser per 16-14. Jaycee Carroll va deixar fora el retirat Louis Bullock per un 24-16, Marko Popovic al jugador popular Marc Cruz (de 15 anys) per 20-11 i Karvel Anderson es va desfer de Kevin Pangos per 21-11. En semifinals, Popovic vencia per 22-20 Anderson (Fuenlabrada) i Motum sorprenia Carroll (21-17). El cansament va passar factura a Popovic, derrotat per 21-17.