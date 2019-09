El casserrenc Riu debuta al Mundial de Moto3 amb una 19a posició

Als 19 anys, Gerard Riu, nascut a Casserres, va debutar ahir en la categoria de Moto3 i, per tant, va disputar per primera vegada una cursa del Mundial, i va ser al Gran Premi d'Aragó, que se celebra al circuit de MotorLand, a Alcanyís. El casserrenc va aconseguir el 19a posició i es va quedar a prop de sumar punts, ja que es puntua a partir de la 15a posició.

El jove de 19 anys és el primer berguedà en competir en un mundial de velocitat. Hi va poder participar gràcies a una wild card a través de la Federació Internacional de Motociclisme (FIM), que normalment convida pilots del país on es disputa el Gran Premi a poder participar-hi si l'equip del corredor presenta una sol·licitud, com va ser el cas.

Segons ha explicat Gerard Riu a Regió7, la classificació disputada el dissabte va ser més complicada. «No m'acabava de sentir còmode i m'ha penalitzat avui en la sortida», va assegurar el jove pilot de 19 anys, que ahir a la cursa va sortir des de la 24a posició. «Per sort, vaig agafar el ritme i el resultat va poder ser una mica millor», va afirmar Riu. El casserrenc va admetre que «és complicat debutar», però tampoc va tenir cap dubte en mostrar-se «satisfet» pel resultat que havia aconseguit.



Opcions de córrer a València

Després d'un bon resultat a Aragó, caldrà esperar si la FIM també convida Riu al Gran Premi de la Comunitat Valenciana, que es disputarà al Circuit Ricardo Tormo. «M'agradaria molt ser a Xest i ho intentarem. Però no depèn de nosaltres, ni de mi ni de l'equip», va afirmar, i va recordar que necessitarà la invitació per poder participar-hi.

Actualment, Riu competeix en el Campionat d'Espanya de Velocitat (CEV) en Moto3 amb una KTM del Baiko Racing Team, equip amb el qual va debutar ahir al Mundial de motociclisme i que és propietat del famós cuiner Karlos Arguiñano, que va ser a Alca-nyís per mostrar el seu suport a Riu. En la classificació del CEV, actualment es troba en el 10è lloc i el seu millor resultat aquesta temporada va ser en la primera cursa, al Circuit de Catalunya, on va obtenir la quarta posició i va estar a punt de pujar al podi. De moment, els resultats són millors i el casserrenc està en clara evolució, després de ser 19è l'any passat.

Pel que fa a la cursa de Moto3 d'ahir, Arón Canet va ser el gua-nyador i se situa molt a prop del líder del mundial, Lorenzo Dalla Porta, a dos punts de diferència. El de Corbera seria líder si guanya el proper Gran Premi de Tailàndia o si obté 2 punts més que l'italià en la pròxima prova.