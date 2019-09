El Catalana Occident cadet bat clarament el Tarragona

Triomf plàcid del cadet manresà a pista tarragonina. La diferència física entre els dos equips es va notar de valent en un partit que ja s'esperava còmode abans del matx. Un petit parcial de 0-11 va fer presagiar la pallissa que acabaria arribant. No obstant això, el resultat final hagués pogut ser encara més contundent si els manresans, confiats amb el resultat, no s'haguessin relaxat. Això es va notar de forma clara des de la línia de tirs lliures, amb unes xifres molt pobres (50% d'anotació). El punt positiu per al Manresa, més enllà de guanyar, va ser un joc dinàmic al contraatac, idea que pretén impulsar l'equip per competir en els pròxims partits de lliga.