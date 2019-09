El Citylift Girona aconsegueix batre el Perfumerías en una final a cara o creu

Repetint el seu èxit de la Lliga Femenina, l'Spar Citylift Girona es va imposar ahir, en la Supercopa que es va disputar a Fortajau, al seu gran oponent, el Perfumerías Avenida. El desenllaç del partit va ser molt emocionant i finalment es va decantar per a les locals per un resultat de 82-80. Elonu, amb 23 punts, va ser la jugadora amb més punts per les locals, i Hayes (20) per les de Salamanca.

Amb 81-80, Fayes va errar en una entrada a cistella i Andusic va fer un tir lliure després (82-80) i el Perfumerías ja no va remuntar.