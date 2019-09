Contrast entre l'inici del Manresa FS i del Sala 5 Martorell a Segona B

Les dues primeres jornades de la lliga de Segona Divisió B han deixat entreveure que la competició serà molt igualada, amb resultats inesperats en cadascuna de les jornades. El Sala 5 Martorell, que s'estrena a la categoria després del brillant ascens de la campanya passada des de la Tercera estatal, ha iniciat de la millor manera el campionat, amb dues victòries. La primera a Santa Coloma davant l'Industrias B (1-5), i aquest dissabte com a local davant el Manresa FS per 6 a 3. Precisament, els manresans, segons classificats la temporada passada, encara no coneixen el triomf, després de ser sorpresos al Pujolet per la Unión de Santa Coloma, per 7 a 8, i pels martorellencs a domicili.

La debilitat defensiva dels manresans és un factor que caldrà corregir en un inici de la lliga en què Manuel Moya no ha pogut disposar de Corvo i Josan, lesionats. A més, en el darrer enfrontament no va tenir cap dels dos porters del primer equip: Adil, per lesió, i Aleix, per motius personals.