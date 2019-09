Cristofer Bosque guanya la Copa Catalana de BTT en ser tercer a I'Anoia

El puig-regenc Cristofer Bosque (Biking Point) va conquerir la Copa Catalana de BTT en la categoria elit, en pujar al tercer graó del podi a l'última prova del circuit internacional Biking Point 2019, disputada a Igualada.

El ciclista berguedà va afrontar un examen final difícil al circuit de la capital de l'Anoia, amb oponents de prestigi com l'asturià Sergio Mantecón, el portuguès Mario Costa i el francès Hugo Drechou.

El ritme fort que va imposar Sergio Mantecón des de l'inici de la cursa va estirar el pilot i va propiciar que Cristofer Bosque i els seus tres oponents conformessin un selecte grup capdavanter.

Mantecón va assumir el pes de la cursa i va aconseguir desempallegar-se del puig-regenc i del portuguès Costa, però no d'Hugo Drechou, que el va superar en l'esprint final per imposar-se. El tercer lloc assolit per Cristofer Bosque li va permetre guanyar la classificació general final.

En categoria femenina, Meritxell Figueras (ADI Dsnivell) va certificar el títol de la Copa Catalana, mentre que la millor a Igualada, Noemí Moreno (Irontech-Tecnic-Ambisit), va consolidar el segon lloc final. Per últim, dos ciclistes de casa nostra van ratificar el seu domini en la categoria màster 30: David Puig (EC Manresà) i Mar Franco (Martorell BC).