Un desafortunat Solsona salva un punt en l'últim tram davant el Palau d'Anglesola

El Solsona no va aconseguir passar de l'empat a casa contra el Palau d'Anglesola, en un partit en què va merèixer més. Els locals van saltar a la gespa amb més intensitat i, ja des del primer minut, van dominar el ritme del partit. No obstant, els visitants van aprofitar la seva primera jugada de perill, en un contraatac, per avançar-se. Malgrat el gol encaixat, els solsonins no es van deixar intimidar i van continuar monopolitzant la possessió de la pilota i produint ocasions clares, que, no obstant, en els primers 45 minuts no van aconseguir materialitzar amb gols. A la represa, la dinàmica del matx no va variar i els locals van continuar assetjant, sense encert, la porteria visitant. Només van trobar el gol a falta de vuit minuts per a la conclusió del partit, gràcies a una diana de Ratera. Tot i que el Solsona va generar alguna arribada més, ja no va poder capgirar el gol inicial dels palauencs.