Elías cedeix per 5 punts la MotoAmerica després de ser quart el darrer dia

Terrible ha esat el desenllaç per al motociclista manresà Toni Elías al campionat nord-americà de les Superbikes. Després de ser tercer en la primera cursa de dissabte a Alabama i que Cameron Beuabier guanyés la prova, Elías disposava de 7 punts de diferència a favor. Ahir havia d'acabar entre els dos primers i era campió, fes el que fes el seu gran adversari.

Però Toni Elías es va trobar amb el gruix de les Yamaha que van fer costat a Beuabier i va finalitzar la cursa d'ahir en quart lloc. El pilot bagenc del Yoshimura Suzuki va sumar 13 punts, dotze menys (25) que Beaubier, que entrava davant Garret Gerloff i Matthew Scholtz, ambdós de Yamaha. Per tant, per només 5 punts, Toni Elías no ha pogut repetir el títol del 2017 i ha estat segon com l'any passat.

Encara que Beaubier va fer una mala sortida, quan mancaven 18 voltes ja havia passat Elías, que estava en cinquè lloc. Quan mancaven 14 girs es trobaven en el segon i el tercer llocs, respectivament. I quan en mancaven 9, el manresà ja tenia les tres Yamaha al davant, que van mantenir les posicions. Elías es va endarrerir encara fins al sisè lloc, però va aconseguir arribar quart a la meta. Una posició, però, que no li donava el títol.



Tot l'any amb avantatge

Toni Elías feia moltes curses que es tobava líder al campionat de les Superbikes de MotoAmerica. Una diferència que havia estat fa uns mesos important i que es va anar reduint. El juliol les Superbikes van fer doble cursa a Laguna Seca i el manresà tenia un important marge de 39 punts. A l'agost era de 25 després de les curses que es van fer a Sonoma a Pittsburgh.

Els dos quarts llocs a les curses de Nova Jersey de fa quinze dies van deixar el marge en 16 punts, que no ha estat suficient.