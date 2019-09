KO del Manresa en un intercanvi de cops

La cinquena jornada de la lliga de Tercera Divisió feia entreveure una sortida complicada per al Manresa al camp de l'Horta, un dels equips que la temporada passada va jugar el play-off d'ascens a Segona Divisió B i que enguany aspira de nou a una de les places capdavanteres.

El Manresa va acabar perdent per 2 a 1 un partit que va començar dominant i en què fins i tot es va avançar, al minut 25. Després d'una molt bona primera part, a la segona, els locals van aconseguir la possessió de la pilota i van aconseguir els gols de la remuntada. Els blanc-i-vermells van fer mèrits per empatar, però el segon gol no va arribar.

L'enfrontament va començar amb els dos equips pressionant la sortida de pilota. Els manresans ja gaudien d'algunes primeres ocasions, com una combinació de Biel Rodríguez i David Sánchez, o la de Dani Ruiz, o de nou la de Biel Rodríguez a centrada de Dani Ruiz, en tots els casos dins dels primers cinc minuts.

Al minut 6 es va sentir el primer «ui» a la grada del Feliu i Codina , quan Dani Ruiz va xutar una mica alt en el que podria haver estat el primer dels visitants. I, al minut 10, una falta llançada per Walter Fernández la va rematar Florent de cap, però la pilota també va sortir massa alta. Ja al minut 12, els locals van fer el seu primer xut a la porteria de Pol Busquets, però massa desviat. Passat el primer quart d'hora, els locals van equilibrar el joc i als manresans els costava més crear joc ofensiu. L'Horta gaudia d'ocasions més o menys clares, però la defensa i Pol Busquets no permetien que arribés el primer gol de l'Horta. Al minut 18, Bernat Benito va tenir una molt bona oportunitat, però el seu xut potent des de fora l'àrea va sortir desviat a la dreta.



Gol de David Sánchez

Hi havia ocasions de marcar a una i altra porteria, tot i que les arribades de l'Horta cada cop tenien més perill. La defensa dels bagencs estava evitant mals majors. Dani Ruiz podria haver obert la llauna a favor del Manresa, però va ser David Sánchez qui, al minut 25, ho va fer. Era el primer gol del partit, 0 a 1 per als manresans. A la mitja hora de joc, un defensor manresà va haver de treure des de sota els pals l'ocasió local més clara i, a la següent jugada, Pol Busquets va bloquejar la pilota. Al minut 32, Cuello va tenir de cap el segon gol, però el remat va sortir alt. El perill anava d'una porteria a l'altra. Era un partit ràpid i vistós. L'Horta buscava l'empat i els blanc-i-vermells el gol de la tranquil·litat. Al descans, els manresans dominaven per 0 a 1.

A la represa, al minut 47, David Sánchez va provar de marcar el segon. Fruit d'un cop amb un defensor local, va quedar estès a ter-ra. El col·legiat va parar el partit, però el davanter manresà es va recuperar.

Tot i que el Manresa no tenia la possessió, els seus atacs eren més letals que els de l'Horta, malgrat no ser aprofitats. Els manresans buscaven el segon amb insistència, però al minut 59 l'Horta va marcar el gol de l'empat. El va anotar Bermúdez després d'una assistència de Ferran Tacón.

Amb el pas dels minuts, Andreu Peralta va decidir començar a moure la banqueta. Fran Orellana va entrar per David Sánchez, que havia vist una groga, i Joanet, per Biel Rodríguez, al minut 70. Amb l'1 a 1, els manresans van tenir més ocasions. Primer, Solernou i, al min 72, Fran Orellana, el xut del qual va sortir fregant el pal dret. En aquestes alçades, el partit s'havia tornat boig.

Al minut 75, un xut de falta de l'Horta va sortir fregant, literalment, el travesser. Tant Pol Busquets com Yamandú (ex del Manresa) estaven tenint molta feina i es mantenia l'empat. Però en uns instant en què tothom ja tenia assumit el repartiment de punts, l'Horta va marcar el gol de la remuntada i de la victòria final. Narcís Barrera, que feia poc que era al camp, va marcar el segon dels locals. A partir d'aleshores, els manresans van buscar el gol, però no van trobar la manera de tornar a empatar i ja no van tornar a tenir ocasions tan clares. Al final, derrota injusta per als homes d'Andreu Peralta, que, per ocasions i insistència, van merèixer l'empat.