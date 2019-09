L'equip de David Checa abandona en la Bol d'Or a l'inici del mundial

La primera prova del mundial de resistència va ser accidentada.

Primer per la pluja de dissabte i després per l'abandonament de 3 dels equips més favorits, com el Kawasaki France de David Checa.

Dissabte, la intensa pluja sobre el circuit de Paul Ricard obligava a aturar-ho tot fins a les 6 del matí. Dues hores després de la represa, el TSR Honda qudava fora per la fallada de motor i vessava oli que produïa la caiguda del Kawasaki France i el YART Yamaha, amb foc inclòs però els pilots il·lesos. Es va imposar l'equip oficial Suzuki.