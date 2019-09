L'Igualada topa amb l'invicte i poderós líder de la lliga, la Pobla de Mafumet

L'Igualada no va tenir cap opció de vèncer en la complicada visita al camp líder invicte, la Pobla de Mafumet. Ambdós conjunts van iniciar l'enfrontament amb el seu tradicional joc d'intentar jugar la pilota i, a l'inici, els jugadors de Moha van poder avançar-se, però el porter local ho va evitar. I, tal com està succeint en aquest principi de temporada, primera ocasió rival i gol. De nou, es complicava l'enfrontament per als visitants, que van encaixar un gol matiner al minut 10, obra de Montero. I davant un rival amb un bon toc de pilota, els errors encara s'acaben pagant més. Els anoiencs no es trobaven còmodes al camp i intentaven defensar-se com podien, fins que, al minut 34, va arribar el segon gol local, gràcies a Guiu. Però, lluny d'enfonsar-se, els blaus van intentar ser més ofensius i van generar tres ocasions molt clares, una de les quals va ser un penal llençat per Eric, que va aturar magistralment el porter local. Els igualadins no trobaven porteria, tot i generar molt.

A la represa, els jugadors blaus van tenir grans moments de joc, però tot es va esvair quan, en una jugada aïllada, la Pobla de Mafumet va fer el tercer. De nou Montero, amb un doblet particular, va ampliar la diferència amb el tercer gol i va deixar pràcticament sentenciada la victòria dels locals. A partir d'aleshores, es va viure un enfrontament amb molt descontrol i amb ocasions de gol que haguessin pogut fer moure més el marcador, però els porters van estar molt encertats.

Amb aquesta derrota, el conjunt dirigit per Moha es troba a la part baix de la taula, amb tan sols tres punts (els del partit del retirat Reus Deportiu). La setmana vinent, el CF Igualada rebrà, a les Comes, el FC Vilafranca, que acumula dues derrotes seguides.