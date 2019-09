Un mal inici condemna el Joanenc, que acaba patint un resultat enganyós

Resultat enganyós el produït aquest cap de setmana entre el Caldes de Montbui i un Joanenc que es va trobar amb un resultat advers des de bon inici, a causa d'una jugada desfortunada de la defensa. Tot i aquest començament, els groguets no es van posar nerviosos i es van fer amos del monopoli de la possessió, van acorralart els locals a la seva pròpia àrea, però sense trobar el camí del gol; no com el Caldes, que amb un contraatac va augmentar la diferència en el marcador, 2-0. A partir de llavors els bagencs es van anar desinflant i el joc es va tornar més terrenal, i, per tant, menys perillós per als interessos locals.

El descans li va anar bé al Joanenc, que va introduir cares noves i va saltar al camp disposat a reduir la diferència. Així va ser, Delgado va convertir en gol el primer xut del segon temps i va esperonar els visitants, que es van tornar a bolcar a l'atac, i va crear múltiples ocasions que no van saber concretar. I, com en el primer temps, els blaugrana van saber esperar el seu moment, en un altre contraatac, per sentenciar l'enfrontament deu minuts abans del final, 3-1. Un desencertat Joanenc va abaixar els braços i el Caldes de Montbui ho va aprofitar per arrodonir la victòria amb el quart gol, obra de Camí, que va posar el 4-1.