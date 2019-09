El Manresa júnior supera la Penya

El Catalana Occident va obtenir una nova victòria, aquest cop en la segona jornada de júnior preferent contra el Joventut de Badalona. Al començament, els locals van enregistrar fins a quatre triples –tots ells de diferents jugadors– decisius per emportar-se el primer període (21-14).

Al segon, però, van arribar els primers problemes pel Catalana Occident. El Joventut, amb un joc mòbil i anàrquic en atac, en què primaven les jugades individuals per damunt del joc col·lectiu, va capgirar el marcador amb un petit parcial de 0 a 12. Els punts dels de Badalona, sobretot, van arribar de dos, fent gala d'una gran concentració per capturar el rebot i anotar en la segona jugada. Molta incidència va tenir el dorsal 17, Helmanis, amb 13 dels 23 punts del Joventut en el segon parcial. Tanmateix, la tònica del partit va anar canviant gradualment a l'inici del tercer període.

Després d'un segon quart difícil per als manresans, Osul –que sortia des de la banqueta– va ser decisiu en el tercer període amb dos triples que van aixecar els ànims locals, moment en el qual l'equip va recuperar poc a poc la consistència defensiva. El Joventut encara anava per davant, però el parcial (22-17) se'l van endur els manresans. La bona ratxa de tirs de camp va seguir en el conjunt manresà fins al final del partit. Quan faltava menys d'un minut per al final, amb 62-62, Toni Naspler va encistellar una safata per vèncer el Joventut. Els badalonins, en un intent desesperat a falta de quatre segons, van errar l'últim tir, d'Iker Montero.