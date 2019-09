El Martorell supera el Valls i aconsegueix la primera victòria de la temporada

El Martorell ha aconseguit la primera victòria de la temporada després d'imposar-se per 2 a 0 al Valls. Els locals van començar el partit una mica desordenats sobre el terreny de joc, fet que va provocar que la primera ocasió del partit fos dels visitants.

Els jugadors martorellencs van començar a tenir la possessió de la pilota, i les ocasions de gol no van tardar en aparèixer. Al minut 34, el Martorell va aprofitar una bona combinació de passades per tal que Kevin del Corral es plantés davant del porter i anotés el primer gol del partit. El gol abans del descans va fer que el Valls mostrés una versió més ofensiva. A la represa, els visitants van avançar les línies de pressió per buscar l'empat. Els jugadors locals estaven ben col·locats defensivament i no van patir en excés. No va ser fins als instants finals que Pau Hernández va anotar el segon gol, que va sentenciar el duel amb el definitiu 2-0.