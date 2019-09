Més de 100 ferits i 500 cases afectades per un terratrèmol a Albània

Un total de 105 persones han resultat ferides a causa d'un terratrèmol de 5,6 graus d'intensitat en l'escala de Richter que ha afectat aquest diumenge a les ciutats albaneses de Tirana i Durres. Més de 500 habitatges han resultat danyats.

Una rèplica posterior de 5,4 graus ha sacsejat la mateixa zona, segons va informar a última hora de diumenge la ministra de Defensa albanesa, Olta Xhaçka, i recull el diari albanès 'Tirana Times'.

Xhaçka ha explicat que els danys en edificis "consisteixen principalment en esquerdes a les parets, encara que en els pròxims dies els experts n'avaluaran la gravetat". No obstant això, hi ha casos com el de la Facultat de Geologia de Tirana on s'han desprès enderrocs de la façana que han caigut en dos cotxes aparcats al voltant.

El terratrèmol és el més potent registrat en els últims 30 anys, segons els sismòlegs, i ha provocat escenes de pànic en les dues ciutats amb la gent sortint de casa i romanent al carrer per la por a esfondraments.

Les ferides sofertes per la població són relativament lleus i en molts casos es deuen a la por. Per exemple, una persona es va trencar una cama després llançar-se des d'un segon pis i una altra va ser atropellada quan va creuar a corre-cuita un carrer.