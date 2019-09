Messi guanya el "The Best" a millor jugador de l'any

L'argentí Lionel Messi, davanter del Barcelona, ?ha rebut aquest dilluns a Milà el premi FIFA "The Best" a millor jugador de l'última temporada, després de conquistar la Lliga espanyola i marcar 51 gols en 50 partits.

Messi ha triomfat per davant del portuguès Cristiano Ronaldo, del Juventus, i del defensa holandès Virgil Van Dijk, del Liverpool, en una gala celebrada a l'històric teatre La Scala de Milà.

"Primer de tot vull agrair a tots els que han decidit que aquest reconeixement sigui per a mi. La veritat és que sempre penso en com de bonics són aquests reconeixements, tot i que per a mi els premis individuals són secundaris ja que primer son els col·lectius", ha afirmat Messi.