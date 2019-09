El Nàstic juvenil no desplega un bon joc amb el Cerdanyola però no mereix perdre

El Gimnàstic de Manresa juvenil va cedir la primera derrota de la temporada després de perdre per la mínima davant del Cerda-nyola del Vallès en un mal partit dels bagencs. En els primers vint minuts del partit, els jugadors locals van sortir molt endollats i van gaudir de múltiples arribades per desfer l'empat. A partir d'aleshores, la intensitat va afluixar i cap equip va disposar d'ocasions ni de bon joc. Abans d'arribar al descans, una errada defensiva entre el porter i el central Hamza va propiciar un penal a favor dels visitants. Molina no es va posar nerviós i va transformar la pena màxima. Després del gol, els jugadors escapulats van enviar una pilota al pal. Amb aquest mínim favorable als visitants es va arribar al descans.

A la represa, l'equip cerdanyolenc va aconseguir marcar un gol matiner per augmentar encara més l'avantatge. Els jugadors dirigits per Adrià Talavera van agafar les regnes del partit i van començar a apretar per intentar reduir la diferència. Els bagencs no van estar encertats i no van poder escurçar la distància fins al minut 88 amb un gol d'Abel Caralt. Ja en l'última jugada del partit, el Nàstic va enviar una altra pilota al pal.

En la propera jornada de la competició, els juvenils escapulats es desplaçaran fins al complicat camp del totpoderós FC Barcelona B.