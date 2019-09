La primera jornada dividida en 4 dies

? Si més no, després que ahir es disputés a Madrid la final de la Supercopa, l'inici de la lliga ACB és atípica. La primera jornada es perllonga quatre dies, de dimarts a divendres. Demà hi haurà el primer partit, el Montakit contra el San Pablo Burgos. Dimecres serà el torn dels duels Baxi-Unicaja (20 h) i Iberostar-RETAbet Bilbao. Per a dijous hi ha programats els partits València-Andorra i Gran Canària-Saragossa. Divendres se'n faran quatre: els partits Baskonia-Estudiantes, Obradoiro-Barça, Joventut-Reial Madrid i Múrcia-Betis