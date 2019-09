El Sallent suma la primera victòria al passar per sobre del Gironella

El Sallent va sumar els tres primers punts de la temporada al superar a un Gironella que es va mostrar inferior durant els 90 minuts de partit. Els blaugranes van passar per sobre dels berguedans, superant-los tàcticament, tènicament i fisicament, amb un mig camp poderós que marcava el ritme del duel. El descans el duel es trobava vist per sentència (3-0) i l'entrenador local ho va aporofitar per realitzar rotacions i provar jugadors menys habituals.

El Gironella no va començar malament el matx, amb alguna aproximació a la porteria local que amenaçava en desfer l'empat inicial. Aquestes serien les uniques arribades dels visitants en tot el partit, ja que poc a poc el Sallent s'anava fent amb la possesió de l'esfèric i arribaven les primeres oportunitats de gol. El minut 20 una caiguda dins l'àrea del Gironella va ser senyalada com a penal. Marc Diaz no ho va desaprofitar i va avansar el seu equip, 1-0. El Sallent no es va aturar, i pocs minuts després va foradar per segon cop la porteria dels visitants que es veien totalment superats. Va arribar mitjançant un servei de còrner, on Peñarrubia amb un precís cop de cap va establir el 2-0. Tot just s'arribava a la mitja hora de joc però el resultat i les sensacions deien que els 3 punts es quedarien a casa, però faltava sentenciar-ho, i així va ser. Just abans del descans, i un cop més de còrner, Marc Diaz desmarcant-se del seu defensor va aconseguir anotar la tercera diana pel seu equip.

A la represa, el Gironella va oferir una millor cara respecte a la primera part, introduint cinc cares noves que van donar un altre aire a l'equip i almenys van frenar les ofensives locals. També val a dir que els blaugranes van afluixar l'accelerador, amb un resultat molt bo, van oferir un joc més de contenció, però alhora intel·ligent, mantenint la seva porteria a zero i arribant el xiulet final amb bones sensacions i sumant la primera victòria del campionat.

La setmana que be el Sallent es veurà les cares amb La Torreta i pel que fa el Gironella rebrà a l'imbatut Can Trias, que ha sumat tots els punts possibles.