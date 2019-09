Santpedor i Súria signen un empat lluitat

El Santpedor i el Súria van signar un merescut empat en un matx molt intens i de tendència clarament ofensiva, tot i que els dos conjunts no van disposar de gaires ocasions clares de gol.

En els primers compassos de partit, tots dos equips van buscar amb insistència la porteria de l'equip contrari, i això es va traduir en dues dianes molt matineres. La primera va ser obra dels locals, gràcies a una bona d'una centrada des de la banda i una rematada al segon pal de Fàbrega. Però tan sols dos minuts més tard va arribar l'espectacular gol de córner directe del Súria, a càrrec de Casanovas. Després d'aquest intens inici de partit, els dos conjunts van continuar mostrant-se molt incisius en la parcel·la ofensiva, malgrat que no van inquietar gaire el porter rival.

A la represa, els santpedorencs van sortir amb un grau més d'intensitat, i ràpidament van obtenir el premi amb una diana de Martín, que va finalitzar amb encert una gran jugada individual. No obstant, els suriencs no es van rendir, i a partir d'aquest moment van aconseguir el domini de la possessió. A base d'insistència, van restablir l'empat en l'electrònic, en una segona jugada després d'un servei de córner que va aprofitar Ridao. Tot i que en els últims instants l'àrbitre va expulsar el visitant Fàbrega, els locals ja no van poder fer valer la superioritat númerica, i el repartiment de punts ja va ser definitiu.