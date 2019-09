Segués torna a guiar la victòria de l'Igualada

Segona victòria consecutiva de l'Igualada i segon partit en el qual Laura Segués torna a meravellar a la pista. Aquest cop, 27 punts van ser suficients per certificar els dos punts per a l'Igualada a la classificació. Al darrer quart, l'encert de les igualadines en tirs de dos es va disparar. Així, la falta de solvència des de la línia de tres va quedar en un segon pla, faceta en què el Lleida sí que va estar a l'altura, amb sis triples anotats. Aquest encert es va veure traduït de forma útil al final de l'últim parcial, quan les locals van aconseguir remuntar després d'haver anat a remolc durant gran part del matx. A falta de tres minuts per al final, les locals van aconseguir capgirar el marcador i ja no van desistir del propòsit final. La victòria, però, no amaga la dependència d'un equip sobre una jugadora que ha anotat més de 60 punts entre els dos partits disputats fins ara.