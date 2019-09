El Tenea Esparreguera és superior a la pròrroga i estrena el seu caseller

El Tenea Esparreguera va debutar a la Lliga EBA 19-20 amb un triomf a domicili contra el Mataró Parc Boet, en un matx que es va haver de decidir després d'una pròrroga (71-78).

Els jugadors del Baix Llobregat Nord van sortir millor que el rival i al final del primer quart dominaven per cinc punts de diferència (12-17). En el segon hi va haver molta anotació per part de les dues formacions i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb cinc punts de marge per als visitants (34-39).

A la represa, els locals van poder equilibrar el partit (49-49 al final del tercer quart) i, en els deu darrers minuts, cap dels dos equips va aconseguir l'escapada definitiva. Per tant, tot es va haver de resoldre en el temps extra, en el qual els esparreguerins es van mostrar superiors i es van endur la victòria. Dissabte vinent, l'Esparreguera rebrà la visita de l'Igualada, en un matx que s'iniciarà a les 18.30 hores.