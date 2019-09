Xavi admet que no seria cap inconvenient entrenar Messi

En una entrevista concedida al diari Ara, l'egarenc Xavi Hernández, actual entrenador de l'Al-Sadd del Qatar, ha parlat del seu Barça, actualment immers en una important crisi de resultats, oi més després de la derrota al camp del Granada per 2 a 0. Xavi admet que té la sensació que se l'espera massa a Barcelona: «Sincerament, sí. D'una banda m'agrada, perquè vol dir que la gent em veu capaç de ser futurible per a la banqueta blaugrana, però de l'altra ho sento com una llosa. Costa trobar el moment. Va ser difícil marxar i i no serà tan fàcil tornar. Sempre hi ha dubtes. Això no exclou que em faci una il·lusió enorme».

Respecte a la possibilitat de dirigir jugadors amb els quals va jugar al mateix Barça com pot ser el mateix Messi, Xavi té clar que «no seria cap inconvenient. Jo ja sé com és el Leo, i el Luis, i el Busi, i el Jordi, i el Sergi. Sé com s'entrenen, la seva capacitat de lideratge, si un dia estan tristos, enfadats... Tant de bo com a entrenador puguis tenir tres, cinc, vuit o deu jugadors als quals ja coneguis i amb qui, a sobre, tinguis bona relació».

Respecte d'Ernesto Valverde, l'actual tècnic del Barça, Xavi ha comentat que «els jugadors han dit públicament que estan molt bé amb ell i que hi treballen molt a gust. Després es guanyarà o es perdrà, però ningú discuteix que la plantilla està amb ell. Una altra cosa és que convenci més o menys a l'entorn».



Messi i el The Best

L'argentí Lionel Messi, del Barcelona, el portuguès Cristiano Ronaldo, del Juventus i l'holandès Virgil Van Dijk, del Liverpool, pugnaran aquest dilluns pel premi FIFA The Best a millor jugador de l'any, en una gala que se celebrarà per primera vegada a l'històric Teatre La Scala de Milà.

Pel que fa a altres guardons dels The Best, l'alemany Jurgen Klopp, que va conduir el Liverpool cap a la glòria europea, opta al premi al millor entrenador de la temporada, com també el santpedorenc Pep Guardiola, campió de la lliga anglesa amb el Manchester City, i l'argentí Mauricio Pochettino, finalista amb el Tottenham a la Lliga de Campions.