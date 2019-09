Així seran els Benet Games d'aquest 2019

Sant Fruitós de Bages ja té gairebé a punt la sisena edició dels Benet Games, el certamen d'activitats esportives a l'aire lliure que aquest 2019 se celebrarà els dies 5 i 6 d'octubre. L'any passat hi van acudir més de 25.000 persones durant tot el cap de setmana.

En total, el programa d'enguany dels Benet Games el formen més de 40 activitats, propostes per a nens i nenes de totes les edats combinades amb proves esportives de tots els nivells, exhibicions, novetats d'oci esportiu i música en directe.

On tindràn lloc els Benet Games 2019?

Les proves esportives estaran repartides en diferents espais ubicats a:

El Bosquet

Plaça Alfred Figueras

Piscina Municipal

Camp de Futbol

Pavelló d'Esports

Com a novetat, es crearà un nou espai, el tecnològic, on els visitants hi trobaran activitats com un taller de drons, patinets elèctrics, hoverboards,..

En l'espai d'aigua es continuaran oferint les activitats de paddle surf, bateig de submarinisme i barques pels més petits i s'inclouen com a novetats, sessions de body art i de pilates.

L'espai d'aire inclourà inflables, extreme ball i tallers de frisbee i d'estels.

L'espai d'aventura comptarà amb tirolines, laberints, ponis, rocòdrom, push Bike, trikes,... i com a novetat enguany també comptarà amb un joc de pistes.

A banda dels espais, el festival inclourà un munt d'activitats paral·leles: proves esportives, música, exhibicions,...



Les proves esportives

KIA RACE. Cursa esportiva en modalitat de 6km o de 12 km on els participants hauran de salvar obstacles, remullar-se a l'aigua o travessar pel fang. Es celebrarà a les 11 del matí del diumenge 6 d'octubre. Cal inscriure's a www.ticketoci.net

CAMINADA SOLIDÀRIA. Caminada suau a l'entorn de Sant Fruitós de Bages. S'iniciarà el dissabte 5 a les 10 del matí. El preu de la inscripció és de 5€ i inclou una polsera, avituallament i una paella al finalitzar el recorregut. Els diners de les inscripcions van en benefici de la Fundació Althaia per a la millora de l'atenció sanitària a infants i joves. Inscripcions a www.ticketoci.net

COPA BIKE TRIAL. Se celebrarà el dissabte 5 d'octubre a les 16 hores a la plaça Alfred Figueras. La competició inclou la Copa de Biketrial i la competició de Push Bike Trial.

COPA CATALANA DE CICLOCROSS – GRAN PREMI REGIÓ7. Es celebrarà el diumenge 6 d'octubre de les 9 del matí a les 3 de la tarda. Inscripcions a www.ciclisme.cat

SUPERCURSES CLUB SUPER3. Cursa d'obstacles per a nens i nenes d'entre 3 i 14 anys on els participants hauran de superar obstacles entre fang, escuma i aigua. La cursa es celebrarà durant el matí del dissabte 5 d'octubre. Cal inscriure's prèviament a www.ticketoci.net

FINAL XANCLETA CHALLENGE. El dissabte 5 es celebrarà la final del llançament de xancleta impulsada pel Club Super3 durant tota la temporada estival. En l'esdeveniment es comptarà amb la presència d'alguns dels personatges del Club Super3.



Música, animació i exhibicions

Durant el cap de setmana, hi haurà música i animació de ball amb coreografia, l'escalfament de la Kia Race i la representació teatral "l'hora del conte en anglès".

Diumenge a les 12.30 hores es comptarà amb l'actuació musical de Karaoke's Kids

També, durant tot el cap de setmana, es duran a terme diferents exhibicions en els diferents espais del festival.

El dissabte a la 1 del migdia es podrà gaudir amb els salts amb paracaigudes que faran diana al camp de futbol municipal, a la tarda (17 hores) hi haurà exhibició de Biketrial i el diumenge a les 12 del migdia street workout als aparells instal·lats al Bosquet.

Festa de colors. El dissabte a partir de les 7 de la tarda es celebrarà una Holy Party oberta a tothom. Els assistents podran comprar pols de colors en el punt d'informació de l'esdeveniment.

Real video stories. El dissabte 5, a 2/4 de 8 del vespre, es farà el lliurament dels premis i la projecció dels vídeos guanyadors d'aquest concurs de minicàmeres. Aquest concurs consisteix en enregistrar una gravació mentre es practica un esport. Els vídeos guanyadors en les diferents categories ( terra, aigua i aire) obtindran premis en metàl·lic.

Parada solidària. Durant tot el cap de setmana s'instal·larà una parada solidària on es vendran diferents objectes de projectes que lluiten contra el càncer infantil. S'hi podran trobar polseres candela, xipirons o flamencs a part dels escuts solidaris en el marc del projecte #pelsvalents, un projecte que lidera al municipi la policia local.

L'any passat es van recaptar 3.223 € en benefici de diferents projectes per la lluita contra el càncer infantil.