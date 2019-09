El CH Santpedor cadet es classifica per jugar amb els grans de l'handbol català

Com ja van fer fa dos anys quan eren de la categoria infantil, classificant-se per al Campionat d'Espanya, els jugadors ara cadets del CH Santpedor han fet una altra proesa al classificar-se per la Lliga Catalana, on es trobaran els grans de l'handbol català, el Barça, el Granollers, La Roca, etc. Entrenat per Mario Carballar i ajudat per Marc Gómez, l'equip ha hagut de disputar la corresponent fase de classificació: Va perdre amb el Granollers Sporting (37-35), va guanyar el Palautordera (37-29) i va empatar a Sant Joan Despí (33-33).