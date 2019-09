El gimnasta manresà Thierno Diallo ha estat seleccionat per anar al Mundial

Avui es tanca la inscripció al Mundial de gimnàstica artística i el manresà Thierno Diallo té una plaça fixa com a titular de la selecció estatal en els exercicis d'arcs, paral·leles i barra, i possiblement a terra, però en aquest cas dependrà de l'estat físic d'un dels seus companys. El Campionat del Món és enguany de vital importància per a combinats com el d'Espanya perquè és classificatori per als Jocs Olímpics de l'any que ve a Tòquio. El Mundial serà del 4 al 13 d'octubre a Stuttgart (Alemanya).

Thierno Diallo (Egiba) ha participat aquest cap de setmana, amb la selecció estatal absoluta, en un torneig preparatori que s'ha celebrat a Heerenveen, a Holanda. Espanya ha assolit un molt destacat resultat amb 251,087 punts, i ha aconseguit la primera posició, davant d'Holanda amb 247,648 i Austràlia amb 238.083; també hi va prendre part el combinat de Guatemala.

A títol individual, Thierno Diallo va fer una excel·lent competició i va sumar 13,733 punts en arcs, 14.000 a les paral·leles, 13.150 a la barra i 12.9000 a terra. S'estima que la classificació olímpica pot estar en els 247 punts; a Holanda, Espanya va superar aquesta puntuació, i això és un bon indicatiu de les possibilitats de classificar-se.



Carla Font no serà a Stuttgart

El combinat estatal femení, amb la gironellenca Carla Font en les darreres convocatòries, va aprofitar el cap de setmana per fer un control, coincidint amb una jornada de portes obertes del CAR de Madrid. Al final, Carla Font no ha estat convocada per al Mundial per decisió tècnica després que les entrenadores hagin fet les corresponents valoracions.

El control fet a Madrid va tenir lloc en format de competició i Font va tenir una bona actuació en els quatre aparells, i va destacar amb un yurchenko amb pirueta i mitja amb la nota de partida més alta de tot l'equip estatal femení en salt. Per a Carla Font, que té 17 anys, la convocatòria per als controls previs del Mundial ha estat una gran experiència, tenint en compte que ha de tenir moltes altres oportunitats.