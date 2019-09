L'organització estudiarà les causes de la disminució de participants

? La Marxa Selènika ha perdut requesta entre els aficionats a les pedalades no competitives en bicicleta de muntanya els últims anys. L'excepció va ser l'edició del 2018, la que va coincidir amb el trentè aniversari de l'emblemàtica prova. Josep Lluís Jurado, membre de la comissió organitzadora de la Marxa Selènika, assenyala que «des de la Penya Ciclista de Navarcles considerem que el punt d'inflexió va ser l'edició del 2016. D'aleshores ençà, amb el parèntesi de l'any passat, el nombre de participants s'ha situat sempre per sota del miler». Per a Jurado, la davallada en l'interès que genera la prova «s'ha d'analitzar en profunditat. És evident que bona part dels ciclistes assidus a la Marxa Selènika han envellit i que ara s'organitzen sortides de les mateixes característiques l'últim cap de setmana de setembre, com enguany, en què la Selènika coincideix amb tres propostes més: una que es fa a la Cerdanya, una altra a la Costa Brava i una tercera al Penedès. Estem en un estancament i cal encarar el relleu generacional», conclou Josep Lluís Jurado.