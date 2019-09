El Manresa B juvenil no passa de l'empat en un duel anivellat

El Manresa B juvenil va sumar un empat en la seva complicada visita al Tàrrega. Els manresans, amb tots els jugadors de primer any, van topar amb un conjunt local de tercer any i amb un físic superior. Els jugadors bagencs, malgrat les circumstàncies, van controlar l'enfrontament durant els primers 45 minuts. A la represa el partit es va obrir més i tots dos equips van gaudir d'ocasions per desfer la igualada inicial. El conjunt entrenat per Kike Ledesma va tenir l'oportunitat més clara de l'enfrontament però sense encert. La setmana vinent els jugadors manresans rebran la visita del líder Mercantil B.