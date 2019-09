El Manresa cadet claudica a Sant Andreu en un fluix inici de duel

El Manresa cadet va estrenar-se a la nova categoria amb una der-rota a domicili, al complicat camp del Sant Andreu. Els jugadors visitants entrenats per Albert Viladrich van disputar una fluixa primera meitat i es van veure superats per un conjunt local més encertat de cara a porteria. Els barcelonins van obrir la llauna en el marcador amb un gol al minut 6. Els jugadors visitants no van saber reaccionar i a mitjan primera part van ampliar les distàncies amb el segon gol. A la represa els jugadors manresans van reaccionar però no van estar encertats de cara a porteria. L'equip de casa va saber aguantar l'avantatge per sumar els primers tres punts de l'any. En la propera jornada els cadets del Manresa rebran la visita del fort Girona.