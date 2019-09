Mar Juárez és a Doha per participar en els 50 marxa dels Campionats del Món

Part de la selecció amb Mar Juárez, la cinquena per l'esquerra, agenollada arxiu particular

La marxadora de l'Avinent Manresa Mar Juárez ja és a Doha per participar en el que serà la seva estrena en un Campionat del Mon d'atletisme.

Es presenta a Doha amb un registre personal de 4h 24' 35", que la situa amb la 16a millor marca entre les 24 atletes participants en la prova dels 50 quilòmetres marxa. La llista està encapçalada per la xinesa Maocuo Li amb un temps de 4h 03' 51".

També hi serà la banyolina Esther Guerrero (New Balance), entrenada pel manresà Joan Lleonart, que marxarà divendres a Doha, on prendrà part en les eliminatòries dels 1.500 llisos amb l'objectiu de lluitar per una de les places que donen accés a les semifinals. Guerrero debutarà en la distància en un Campionat del Mon, en la seva dissetena convocatòria internacional absoluta. Guerrero es presenta amb un registre de 4' 05'' 70, que la situa en la 30a posició entre les 42 atletes que prendran part en la prova.