És una de les coses més grans que m'han passat a la vida», deia un emocionat Josep Simelio en rebre un senzill però emotiu homenatge dels que van ser jugadors seus al CE Sallent les temporades 1984/85,1986/87 i 1987/88, ja fa 35 anys. Joan Monrós, Serafí, Juan Carlos Reposo, Francisco Gallardo Caco, Pascual Méndez, Antonio Craviotto, Andrés Moreno, Francisco Puigbó, Paco Rociana, Eudald Serra, José Laste, Marià Gabriel, Rafa Porcel, Antoni Pons, Ernest Abadal, Joaquim Majó, Manolo Batanero, Duran, Carles Comellas, Manolo Jiménez, Esteban Díaz, Toni Carrera, Josep Cervera i Andrés López, capitanejats per Antonio López i Joan Martí, van organitzar una trobada que va sorprendre el tècnic manresà perquè no en sabia res i el va agafar completament de sorpresa.

La pluja va fer que l'acte programat al camp municipal de futbol de Sallent s'hagués de traslladar al pavelló sallentí. Josep Simelio va arribar a la instal·lació enganyat i com a punt de trobada per a un suposat dinar amb Antonio López i Joan Martí. Un cop allà, es va anunciar per megafonia la sortida dels exjugadors esmentats, que es van situar al centre de la pista amb una samarreta commemorativa. Tot seguit es va demanar a Simelio que també hi accedís. Va fer-ho amb llàgrimes als ulls, sense poder evitar l'emoció del moment. L'entrenador es va abraçar amb cadascun dels exfutbolistes que ell havia dirigit, amb un primer tast d'anècdotes, batalletes i records que van tenir la continuïtat en un dinar que va tenir lloc a Navàs.

D'aquell CE Sallent no se'n recorden grans gestes esportives però sí que va ser un dels equips capdavanters de la llavors anomenada Primera Regional. El 1984 i el 1986 va adjudicar-se la setena i la vuitena edició del prestigiós Torneig Ciutat de Manresa del Gimnàstic, després de superar contra pronòstic el Cardona per 3 a 0 i el Manresa per 0 a 1, a les respectives finals. «Recordo un grup humà excel·lent aquelles tres temporades al CE Sallent, tant esportivament com en l'àmbit personal. Per això em va emocionar la trobada que van organitzar 35 anys després. Em va fer molt feliç. Ho agraeixo molt», declarava el ja exentrenador.

Josep Simelio, de 72 anys, va ser jugador de futbol (entre d'altres, 11 anys al CE Manresa com a migcampista), va dirigir la majoria de clubs de la Catalunya Central i també, i durant molts anys (18), va fer de professor de tècnica a l'escola d'entrenadors.

Com a tècnic va començar entre Navarcles i el juvenil del Manresa a lliga nacional, mitja temporada en cadascun dels dos llocs. Les banquetes de Sant Vicenç, Sant Joan, Sallent, Cardona, Solsona, Gironella, Berga, Marganell i Igualada van ser altres destinacions de Josep Simelio.

En l'actualitat, Josep Simelio continua vinculat al món del futbol però ara com a aficionat, veient en directe qualsevol dels equips de la comarca cada cap de setmana de les diferents categories. També, al llarg de la temporada regular, col·labora a Regio7 escrivint columnes sobre aspectes tècnics futbolístics, que ell tan bé coneix.