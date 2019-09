La Selènika revisita les valls del Montcau

El restaurant Patoi presidirà diumenge, a les vuit del matí, per enèsima vegada, la sortida efectiva de la Marxa Selènika

El restaurant Patoi presidirà diumenge, a les vuit del matí, per enèsima vegada, la sortida efectiva de la Marxa Selènika arxiu/salvador redó

Navarcles serà diumenge l'epicentre d'una nova edició de la Marxa Selènika, la clàssica pedalada no competitiva de resistència en BTT. La comissió organitzadora de l'esdeveniment ha dissenyat, per a aquesta trenta-unena edició, dos recorreguts que s'endinsen amb més o menys gosadia en la costeruda orografia del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. El setembre del 2014, la persistent pluja va convertir en dantesca la darrera visita dels assidus a la marxa a aquest espai natural privilegiat.

Enguany, el període d'inscripcions de la Marxa Selènika no es tancarà fins demà, dimecres, a última hora de la nit. Inicialment, els activistes de la Penya Ciclista de Navarcles havien previst tancar-lo el 18 de setembre, però la inesperada davallada d'interessats ha propiciat que es prorrogués fins demà. Ahir, quasi 600 ciclistes havien confirmat la seva participació en la pedalada. Els organitzadors confien superar les sis centenes de ciclistes, una xifra molt inferior als 1.373 inscrits d'ara fa un any. Els interessats poden tramitar la seva inscripció al lloc web www.selenika.com.



Una pedalada amb dos traçats

El recorregut més atrevit i extens de la pedalada en bicicleta de muntanya consta de 95 km i comporta encarar 2.748 metres de desnivell positiu, i el traçat més assequible és de 60 km i 1.712 metres de desnivell. Els primers 25 km i els últims 18 seran els mateixos per a tots els ciclistes.

La sortida neutralitzada de la prova de 95 km s'efectuarà diumenge, puntualment, a les vuit del matí, al navarclí passeig de les Fonts. Tal com és tradicional, abans tothom s'haurà pogut desvetllar i vitalitzar prenent un cafè i degustant una pasta. La sortida efectiva tindrà lloc en passar per davant del restaurant Patoi. Un quart d'hora després, cap a un quart de nou, començaran a pedalar els ciclistes que hagin optat pel trajecte de 60 km.

Inicialment, tots els participants es dirigiran al monestir de Sant Benet de Bages, des d'on afrontaran un persistent tram de pujada fins al serrat de Caselles, al terme municipal de Talamanca. Tot i l'ascensió constant, es tracta d'un circuit apte per a ciclistes de tots els nivells. Una vegada al ser-rat talamanquí, els participants s'endinsaran en les fondalades típiques del parc natural i podran gaudir de la visió dels seus conglomerats mentre recorren el torrent del Ramonet. Al coll de Sant Martí, després de quasi 23 quilòmetres, el primer control de vitualles permetrà als ciclistes refer-se.

En aquest punt, el circuit es bifurcarà. Els inscrits al traçat més curt i assequible, hauran d'afrontar un darrer tram de pujada fins al turó de Cantacorbs, de 650 m d'alçada, prop de l'antic castell de Mura, des d'on iniciaran els 15 km de baixada fins a Monistrol de Calders, abans d'enfilar el camí de retorn a Navarcles.

Per als ciclistes de muntanya més coratjosos, el coll de Sant Martí serà el preludi del tram que recorre la vall del Flequer fins al punt més baix del recorregut de 95 km, la població del Pont de Vilomara, on trobaran un segon punt de vitualles i assistència tècnica a càrrec dels professionals de Decathlon Manresa. Després, els participants s'endinsaran en els recòndits paisatges i llogarrets del parc natural del Sant Llorenç del Munt, com el coll Roig, el sot de l'Infern, a prop de la roca Picarda, i el puig de la Balma, abans de baixar fins a Mura. Tot seguit, pel turó de Cantacorbs es dirigiran a Monistrol de Calders. Els seus últims reptes seran el coll de les Abrines i el serrat de la Mussarra (674 m), el sostre de la ruta. Sis dels 18 km del tram final de baixada fins a Navarcles recorren atractius senders i corriols.

Enguany, abans d'aquest últim tram, l'organització ha previst situar un control inesperat a partir de les cinc de la tarda, per tal d'oferir als ciclistes que vagin massa tard una ruta alternativa més ràpida que els hauria de permetre arribar a Navarcles abans de dos quarts de vuit, hora en què es vol tancar el control d'arribada.