El Vila-real no treu punts del Camp Nou des de l'any 2010

Segurament el Vila-real es veurà amb més opcions que mai de sortir del Camp Nou avui amb almenys un punt. Però el conjunt groguet fa molts anys que no treu petroli de l'estadi blaugrana. L'últim cop va ser la temporada 2009-10, any que el Barça va ser campió de lliga. Ambdós clubs es van enfrontar el 2 de gener del 2010 i aquell dia Messi no va ser-hi . Per tant, només Piqué, Busquets i Cazorla van jugar aquell partit i tornaran a ser al Camp Nou avui. El resultat va ser un empat (1-1) amb gols de Pedro i David Fuster. La darrera vegada que el Vila-real va guanyar al Camp Nou va ser la temporada 2007-08 (1-2), any que els groguets van quedar segons, davant del club blaugrana.