El primer Barça-Madrid es jugarà a la una del migdia

Ja hi ha hora i data per al primer clàssic Barça-Madrid de la temporada. Serà el dissabte 26 d'octubre i en una hora poc habitual com la una del migdia (13 hores). Serà retransmès en directe pel canal VAMOS de Movistar que és qui ha avançat quan es podrà veure aquest partit que centra l'atenció dels aficionats d'arreu del món.

El partit correspondrà a la desena jornada de la Liga Santander. Aquella setmana ambdós equips hauran tingut compromisos de la Lliga de Campions. El Madrid s'haurà enfrontat el dimarts dia 22 al Galatasaray, a Istambul. El dimecres 23, el Barça haurà jugat a Praga contra l'Slavia i tindrà un dia menys de descans que l'etern rival. El 23 de desembre del 2017, el Madrid i el Barça també es van enfrontar un dissabte a les 13 hores en partit de lliga, aleshores al Bernabéu, amb triomf blaugrana per 0-3, Els gols els van marcar Luis Suárez, Leo Messi i Aleix Vida