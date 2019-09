El Barça suma però tampoc no convenç davant el Vila-real al Camp Nou (2-1)

No va ser el millor partit del Barça al Camp Nou. Els de Valverde van jugar un partit fluix i van tenir una actuació espesa que una mica més i els va costar els 3 punts. Tot i que la intensitat va millorar en la segona part, els blaugrana no van acabar de sentir-se còmodes al seu propi estadi i va tenir la fortuna què el Vila-real tampoc va estar gaire encertat a l'hora d'arribar a la porteria de Ter Stegen.

A més, el partit del FC Barcelona també va quedar tacat per una nova lesió de Leo Messi. En el minut 26 de joc, el capità blaugrana perdia una pilota a tres quarts de camp contra Ontiveros i va encendre les alarmes dels blaugrana. No només per l'excepcionalitat de perdre la pilota, sinó perquè es va estirar a terra amb molèsties a la cuixa. Després de dos minuts de massatges, l'argentí va tornar al terreny de joc amb normalitat. Però la realitat és que mai es va acabar de sentir còmode després de les molèsties a la cuixa esquerra i a la mitja part el club va considerar oportú que es quedès al vestidor i entrès Dembélé, que tornava després de cinc setmanes d'absència.

El Barça va anotar el primer gol a pilota aturada als 5 minuts amb una centrada de Messi en un córner que va rematar Griezmann al primer pal per a marcar el tercer gol de la temporada. Poc més se'l veuria després durant el partit.

Els de Valverde tenien les línies de pressió abaixades i la intensitat no era, ni de lluny, la dels dos anteriors partits al Camp Nou contra el Betis i el València. No obstant això, al minut 15 Arthur va decidir fer un xut des de la frontal de l'àrea que va entrar per tota l'esquadra.

Amb el gol del brasiler, el ritme del partit va baixar encara més i els dos equips anaven pràcticament caminant pel camp. Tampoc el Vila-real va crear excessiu perill, però sí que tenia la possesió de la pilota, repartida durant els 45 minuts però dominada pels groguets a partir del gol d'Arthur. És poc comú que el rival del Barça al Camp Nou tingui la iniciativa de joc, però els de Valverde li van cedir per complet als de Calleja.

I no sempre que s'arrisca es guanya, i el Barça ho va notar a les acaballes del primer temps, quan Cazorla va disparar a porteria de forma molt centrada. Tant, que Ter Stegen no esperava que un jugador de la qualitat del groguet xutés de forma tan centrada i va acabar despistant el porter alemany, que es va empassar el 2-1.

Amb el canvi de Dembélé es va veure el Barça un pèl més intens i el francès va executar un parell de bones jugades individuals. Poc després es va tornar a veure el mateix Dembélé dels últims dos anys: intermitent i amb poca capacitat d'atacar els espais.



Ansu Fati i De Jong alegren el joc

Però els altres dos canvis del Barça serien els que van refrescar una mica el partit dels de Valverde. Van sortir del camp Sergi Roberto i Luis Suárez, tots dos molt malament durant el partit, i van entrar De Jong i Ansu Fati. El neerlandès va acabar de donar als blaugrana el control que necessitaven perquè els tres punts es quedessin a casa i el jove de 16 anys sembla destinat a marcar una època amb el Barça. Li va sortir tot i va tenir dues ocasions claríssimes per sentenciar el partit, una d'elles amb un magnífic canvi de ritme i un xut que va marxar fregant el pal esquerre del porter groguet.

El Vila-real va seguir dins el partit però el ritme dels de Calleja havia afluixat i l'entrada dels dos joves futbolistes del Barça els va baixar els ànims. Amb aquesta victòria, el Barça es manté imbatut a casa però necessitarà millorar fora. Té una molt bona oportunitat dissabte (16 hores) amb la visita al camp del Getafe.



El Betis venç amb comoditat

Pel que fa a la resta de partits que es van jugar ahir, el Betis va remuntar un 0-1 inicial al Llevant i va acabar el partit amb una victòria còmode (3-1). Loren va destacar amb dos dels tres gols dels de Rubi i també Joaquín, amb dues assistències. L'altre partit jugat ahir va ser el Valladolid-Granada, que va finalitzar en empat (1-1).