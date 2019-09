El Baxi superarà els 3.500 socis i s'acosta al seu màxim històric d'abonaments

La temporada ACB començarà avui al Nou Congost amb l'afició bolcada al Bàsquet Manresa. I és que quan arriba el primer partit de lliga, aquesta tarda davant de l'Unicaja, el club es troba al llindar dels 3.500 abonats, una quantitat que amb seguretat superarà les properes setmanes i que ja és, en aquests moments, la tercera dins del rànquing històric des que hi ha dades, a partir del 1994. Abans, però, les xifres eren inferiors i fins al 1992 es va jugar en un pavelló, el del Vell Congost, que era molt més petit,

Caldrà veure fins on s'arriba en la quantitat d'abonats, que, en les últimes dècades, ha anat tenint els alts i baixos propis depenent de les vicissituds classificatòries dels manresans. Aquesta serà la tercera vegada que el Manresa es posa per damunt dels 3.500 socis. La primera va ser tot just guanyar el títol de lliga, el 1998. Es va anar pujant des dels 2.478 abonats que hi havia en el curs 94-95 fins als 3.622 de la temporada 98-99, en la qual també es va jugar l'Eurolliga perquè el TDK va ser campió de l'ACB.

L'altra vegada que s'ha superat la xifra dels 3.500 abonats va ser en la temporada 2008-09, la segona després d'haver recuperat l'ACB, quan Ponsarnau era l'entrenador. Aleshores els abonats del Manresa van arribar als 3.576, La xifra va baixar uns dos-cents abonats en les següents temporades, però es va mantenir més o menys estable fins als 2012 (entre els 3.200 i els 3.300).

És a partir del curs 12-13 quan els resultats de l'equip comencen a ser més negatius, i hi ha alguns descensos no consumats, que els socis comencen a baixar i queden per sota dels 3.000. S'hi afegeix la crisi econòmica que colpeja el dia a dia de les famílies i, del 2014 al 2017, la mitjana dels abonats ja se situa entorn als 2.700.

El descens a la LEB, finalment, es va consumar en la temporada 2016-17 i el club es va veure obligat a entomar un altre moment força complicat. De fet, amb una xifra de només 2.142 socis quan es va encetar la lliga, va ser el moment més baix de suport social dels darrers 25 anys, per sota dels 2.421 que hi va haver després dels descens del 2000 i dels 3.206, un nombre molt alt després d'un descens, que es van aconseguir retenir el 2006.

En la temporada 17-18 a la LEB Or, l'ICL Manresa va aconseguir fer un canvi de xip i, sobretot en els play-off d'ascens, va engrescar uns aficionats que es mantenen des d'aleshores fidels.

Amb el retorn a l'ACB i amb la confecció d'una plantilla que va firmar una gran temporada, hi va haver un increment de més de mil socis que en l'exercici 18-19 va arribar fins als 3.271 abonats, que, segons confirma el mateix club, passaran a ser més de 3.500 en les properes setmanes.



Creix la Grada d'Animació



Com confirma el gerent del Bàsquet Manresa, el que avui es veurà és l'increment, a la zona de la general preferent, de la Grada d'Animació. És un sector que els darrers anys ha estat bàsic per animar i escalfar el Nou Congost i enguany es pretén que esdevingui una altra vegada una caldera per incentivar els homes de Pedro Martínez.

Una novetat important és que s'han instal·lat càmeres de forma estratègica a les grades del Nou Congost. Carles Sixto afirma que «és important per poder tenir un control del que passa al pavelló i la seguretat dels espectadors». Amb elles també es podrà veure si es llancen objectes a la pista qui ho fa; cal recordar que el club va haver de pagar diverses multes per sancions per aquest motiu.

D'altra banda, s'ha introduït un abonament per als nens i nenes de 0 a 4 anys de 20 euros. Quant a les entrades per a un dia de partit el preu per a aquests infants serà de 2 euros. Per al d'avui, que comença a les 8 de la tarda, hi ha previst un acte de presentació previ de la plantilla, amb música i llum. S'espera que el Nou Congost s'ompli.