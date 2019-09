Els Benet Games afermen el concurs de vídeos i les curses del Club Super3

Consolidar i dotar de més atractiu les novetats de l'última edició. Aquest és el principal objectiu dels promotors i organitzadors de la sisena edició dels Benet Games, el festival d'esport, natura i música a l'aire lliure per a tota la família que tornarà a fer bullir d'activitat Sant Fruitós de Bages els propers 5 i 6 d'octubre.

Enguany, l'Ajuntament de Sant Fruitós i l'empresa Ocisport han optat per refermar les Supercurses del Club Super3, que fa un any, en la primera edició, van aplegar 600 nenes i nens a la matinal del dissabte. Les Supercurses són unes divertides curses d'obstacles per a infants nascuts entre el 2005 i el 2016, que comporten xipollejar al fang, endinsar-se en l'escuma, superar barreres de palla i trobar la sortida d'un laberint de cordes. La primera prova s'iniciarà dissabte, a les 11 del matí. Les Supercurses es desenvoluparan una rere l'altra fins a les 13.15 hores.

En acabar, a les 13.30 hores, tres personatges del Club Super3, el Dan, la Pati i el Pau, seran els encarregats de dirigir l'espectacle que embolcallarà les finals de la Xancleta Challenge, el concurs consistent a encistellar les pròpies xancletes en un munt de llocs diferents, impulsat pel popular programa televisiu durant tota la temporada estival.

Donar un impuls definitiu a l'anomenat Real Video Stories, el concurs de gravacions casolanes fetes amb una minicàmera mentre els participants practiquen algun esport a l'aire lliure, és una altra de les apostes dels Benet Games. I diumenge al matí l'esdeveniment tornarà a acollir la prova inaugural de la Copa Catalana de ciclocròs-GP Regió7.

La caminada solidària per recaptar fons per a la renovació de les àrees d'atenció a infants i joves de la Fundació Althaia i les proves de trial de dissabte, així com les populars curses de fang de diumenge, anomenades The Kia Race, seran els puntals dels Benet Games, tal com és habitual.

En la presentació de la sisena edició de l'esdeveniment, Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós, va definir els Benet Games com «un projecte i un repte de poble que ens ofereix nous desafiaments». La regidora de Promoció Econòmica, Carme Cruz, va convidar «tothom a entrar al lloc web dels jocs i fer la seva tria entre les 40 activitats programades», i Antònia Raich, cap de mecenatge de la Fundació Althaia, va «agrair» el compromís solidari dels Benet Games.