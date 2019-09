El CH Santpedor cadet es classifica per jugar amb els grans de l'handbol català

Com ja van fer fa dos anys quan eren de la categoria infantil, en classificar-se per al Campionat d'Espanya, els jugadors ara cadets del CH Santpedor han fet una altra proesa i s'han classificat per a la lliga catalana, on es trobaran amb els grans de l'handbol català, el Barça, el Granollers, la Roca, etc. Entrenat per Mario Carballar, ajudat per Marc Gómez, l'equip ha hagut de disputar la corresponent fase de classificació: va perdre amb el Granollers Sporting (37-35), va gua-nyar el Palautordera (37-29) i va empatar a Sant Joan Despí (33-33).