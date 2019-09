Un increment del preu del 10%, amb un 'regal' europeu

Els preus dels carnets dels abonaments en aquest curs 2019-20 s'han apujat una mitjana d'un 10% si es comparen amb els de la campanya passada. El lema escollit ha estat «Sobren els motius» i, com demostren els fets, ha tingut una bona resposta entre els aficionats del Baxi Manresa. A més, els partits de la competició europea entren dins d'aquest mateix abonament i no s'hauran de pagar a banda, en el que es pot considerar un «regal» del club als aficionats. N'hi ha un mínim de 7 d'assegurats, i en espera de si el Manresa es classifica o no a les següents fases de la competició de la Champions League.