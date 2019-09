La Land Rover Party descobrirà el Nou Defender el cap de setmana a Les Comes

La tretzena edició de la Land Rover Party que se celebrarà al centre Land Rover Experience de Les Comes, a Súria, tindrà la sort de disposar d'una unitat del Nou Land Rover Defender per ser exposada al públic.

El model que es podrà veure a Les Comes és una de les úniques unitats fabricades a tot el món i serà la primera vegada que aquest 4x4 tan esperat es podrà veure a Espanya. Una ocasió única perquè tots els amants de la marca puguin conèixer en profunditat la reinterpretació d'aquest model tan emblemàtic. Després del seu debut mundial al saló Internacional de Frankfurt, aquesta serà la primera vegada que es podrà veure aquest nou model a Espanya i és una ocasió única perquè tots els amants de la marca el puguin descobrir.

L'exposició del model es farà de divendres a diumenge en el marc de la Land Rover Party, un cap de setmana familiar molt especial on els propietaris de vehicles de la marca anglesa i tots els seus seguidors podran gaudir d'un gran nombre d'activitats per a tots els públics. En aquest esdeveniment tan especial, els usuaris de vehicles Land Rover podran posar a prova les capacitats off-road dels seus cotxes en els més de 70 km de pistes amb diferents nivells de dificultat que ofereix la finca i millorar la seva destresa al volant, ja que el centre Land Rover Experience organitza un curs de conducció 4x4 per ajudar a conèixer millor les capacitats tot terreny d'aquests vehicles que porten en el seu ADN l'esperit més aventurer de la marca Land Rover.

Activitats familiars

En aquesta tretzena edició de l'esdeveniment, també es realitzaran diferents accions de celebració del 30 aniversari del Land Rover Discovery, un altre model emblemàtic de la marca al qual se li farà un homenatge en aquesta edició tan especial.

Tots els assistents, ja siguin participants o visitants, que no disposin d'un vehicle Land Rover, podran gaudir de la zona d'aventura, la fira comercial, les activitats infantils, el Tour 4x4, els cursos de conducció i de tots els serveis i instal·lacions que l'organització posarà a la seva disposició. A més, podran conèixer tota la gamma de vehicles Land Rover, inclòs el nou Range Rover Evoque i el Nou Land Rover Discovery Sport, dos models recentment presentats aquest any.

Amb assistents provinents de tot Europa i després de l'èxit de les dotze anteriors, l'organització prepara una edició molt especial tant per als seguidors de la marca i els seus propietaris, com per a tots els aficionats a l'off-road i l'aventura. Un cap de setmana únic per gaudir en família que oferirà moltes sorpreses. Les inscripcions per a participants es poden tramitar a través del web oficial www.landroverparty.com on es pot trobar actualitzada tota la informació de l'esdeveniment. Els visitants poden adquirir la seva entrada el mateix dia de l'esdeveniment a les taquilles de Les Comes. Pel que fa als preus de vehicle més conductor amb accés a les pistes 4x4, 85 euros un dia i 115 euros dos o tres dies. Per acampar, una o dues jornades, preu únic de 30 euros. I pels visitants i acompanyants, amb accés als tres dies, 5 euros de 7 a 18 anys i 10 euros majors de 18 anys (els menors de 6, no paguen).