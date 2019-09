El surienc Josep Garcia protagonitza una remuntada heroica a Gran Bretanya

Es presentava com una prova complicada per al pilot surienc Josep Garcia (KTM Factory Racing Team) després de ser sotmès a una intervenció quirúrgica pel trencament del lligament lateral del dit índex de la mà esquerra. A Hawkstone Park (Gran Bretanya), en la cursa puntuable per al World Enduro Super Series (WEES), i després de forçar la seva recuperació per intentar lluitar per la victòria, el corredor de Súria va tenir un bon inici i va acabar en segon lloc la primera jornada. L'endemà, les possibilitats d'èxit de Josep Garcia es van esvair per un inesperat contratemps. No va poder arrancar i va haver de sortir en la darrera posició. A partir d'aquí va arriscar i, un cop recuperat el pols de la cursa, el de KTM va remuntar fins a la cinquena posició, i va sumar una nova gesta a les seves èpiques actuacions al WESS aquesta temporada. Ara ocupa la sisena plaça a la general.