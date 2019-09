El CECB convoca la Marxa Rasos-Manresa amb una ruta de 82 km

El Centre Excursionista Comarca de Bages (CECB) organitza, dissabte, la 28a edició de la marxa de muntanya Rasos de PegueraManresa. Un trail no circular que comença al xalet-refugi Rasos de Peguera i acaba a Manresa. Té una distància aproximada de 82 km, amb un desnivell positiu de 1.207 m i un desnivell acumulat de 3.989 m. El recorregut va dels Rasos de Peguera cap a Montmajor, passant pel Pi de les Tres Branques, de Berga a Sant Llorenç de Morunys, vora la Mina, l'obaga dels Tossals, Taravil, i el santuari de Correà; de Montmajor fins a Serrateix per la riera de Navel; de Serrateix a Callús, baixant per la riera de Sant Cugat; i de Callús fins la zona esportiva del Congost, passant pel peu del Collbaix.

La Marxa Rasos-Manresa és puntuable pel circuit català de caminades de resistència. Hi haurà servei d'autocars amb sortida a 2/4 de 8 del matí des de l'aparcament del pavelló del Congost. La ruta s'iniciarà a les 9 del matí.

Les inscripcions es poden fer a la secretaria del CECB, en horari d'oficines, o al següent enllaç http://www.cecb.cat/rasos/.